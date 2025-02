Tenista interrompe jogo ao ver stalker nas arquibancadas

A tenista inglesa Emma Raducanu solicitou a paralisação de seu jogo no WTA de Dubai na terça-feira (18/2), uma vez que reconheceu um stalker na arquibancada do estádio. Ela estava visivelmente abalada e chegou a chorar quando a partida estava no segundo game do primeiro set.

Depois dos primeiros games, Raducanu relatou ao árbitro da partida que reconheceu o indivíduo. A WTA informou que o homem tinha abordado a atleta em uma área pública do torneio no dia anterior. Após a solicitação da tenista, ele foi imediatamente retirado da arquibancada.

"Emma Raducanu foi abordada em uma área pública por um homem que demonstrou comportamento obsessivo. Este mesmo indivíduo foi identificado nas primeiras fileiras durante o jogo de Emma e subsequentemente retirado", disse a WTA em comunicado.

Em 2022, um stalker foi até a casa de Raducanu e levou um sapato do pai dela como "lembrança". O perseguidor foi punido com uma ordem de restrição de cinco anos.

"A WTA está trabalhando com Emma e sua equipe para garantir seu bem-estar e oferecer qualquer apoio necessário. A segurança das jogadores é nossa prioridade", completou a WTA.

Raducanu perdeu a partida para Karolina Muchova por 2 sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4.