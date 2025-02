Universitário é baleado após PM da reserva confundi-lo com ladrão

Igor Melo produz conteúdo no Instagram sobre futebol no perfil Informe Botafogo, que conta com mais de 11 mil seguidores - (crédito: Reprodução/Instagram)

Igor Melo de Carvalho, 32 anos, foi baleado por um policial militar da reserva na segunda-feira (24/2), na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele perdeu o rim e está internado em estado grave.

Segundo familiares, o estudante de publicidade e propaganda solicitou uma moto por aplicativo para ir do trabalho para casa quando ele e o condutor da motocicleta foram confundidos com ladrões de celular. Igor foi atingido nas costas por disparos e caiu da moto.

Ele foi socorrido por colegas de trabalho e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. A mulher que teve um celular roubado horas antes de Igor ser baleado foi até o hospital e teria o reconhecido como o suposto assaltante. Então, Igor passou a ficar sob custódia da polícia na unidade de saúde.

A mulher de Igor, Marina Moura, disse que o marido foi a vítima e não é criminoso. "O policial que estava presente lá disse que a mulher que o acusou estava visivelmente bêbada, ele vai ficar bem porque é forte e Deus é maior", afirmou.

A historiadora Pâmela Carvalho, prima de Igor, relatou que além de ter perdido o rim, o estudante está com o intestino e o estômago afetados.

"Além disso, ele está sendo mantido sob custódia porque uma senhora foi assaltada e ela, junto com o marido, um policial da reserva, resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Viram no meu primo um homem negro em cima de uma moto, e acharam que poderiam ter algum envolvimento com o assalto", disse.

"O Igor não é bandido, é estudante, trabalhador, pai, filho, primo que sequer tem passagem pela polícia. A família pede por justiça por Igor Melo de Carvalho", acrescentou Pâmela.



Quem é Igor Melo?

Além de ser estudante de publicidade e propaganda, Igor trabalha como inspetor na faculdade Celso Lisboa. Para complementar a renda da família, o carioca atua como garçom na casa de samba Batuq.

Ele também produz conteúdo no Instagram sobre futebol no perfil Informe Botafogo, que conta com mais de 11 mil seguidores.

O que diz a polícia?

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o fato foi apresentado por policiais militares na 21ª Delegacia Policial, em Bonsucesso. O policial militar reformado e a esposa foram ouvidos. Já condutor da motocicleta se recusou a prestar depoimento, optando por só se manifestar em juízo.

Tendo em vista a internação e o estado de saúde de Igor, ele ainda não pôde ser ouvido. Uma equipe da 22ª Delegacia Policial da Penha vai ao hospital, nesta terça-feira (25/2), para colher o depoimento dele, a fim de apurar o ocorrido.

Os policiais realizam diligências para buscar imagens de câmeras de segurança. A investigação está em andamento.

O Correio tenta contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas ainda não obteve retorno.

