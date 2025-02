Comandante da Gol declara emergência "Pan-pan" e precisa pousar em outro local

Um voo da Gol que partiu do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (24/2), precisou alterar o trajeto após declarar emergência por problema técnico. O destino final era Congonhas, em São Paulo, mas precisou pousar em Guarulhos.

Segundo informações do jornal O Globo, a tripulação do voo 1033 relatou problemas nos controles e comunicou a emergência utilizando o código "Pan-Pan", que é utilizado na aviação para indicar situações urgentes que exigem atenção imediata, mas que não representam uma ameaça iminente à segurança da aeronave ou dos passageiros.

Ao identificar o problema, o comandante do avião entrou em contato com a torre de controle de Guarulhos informando a necessidade de pouso. O procedimento foi realizado com segurança às 17h02.

Equipes do Corpo de Bombeiros aguardavam na pista e acompanharam a aeronave. Os pilotos conseguiram fazer o taxiamento normalmente até o pátio.

Ao Globo, a Gol informou por meio de nota que o avião apresentou problemas técnicos durante o trajeto, o que levou à decisão de pousar em Guarulhos.

O Correio entrou em contato com a companhia aérea para obter mais informações, mas ainda não teve retorno.