Casal faz sexo em camarote durante ensaio na Sapucaí; veja

Um casal foi flagrado fazendo sexo em um camarote da Sapucaí na madrugada dessa segunda-feira (24). O ato aconteceu por volta das 1h30 da manhã, quando a Viradouro se preparava para começar seu ensaio técnico.

Pessoas que estavam no setor ímpar, de frente para o camarote, conseguiram assistir à cena explícita de sexo e registraram o momento.

De acordo com o público da arquibancada, um outro casal usou o local para praticar relações sexuais e receberam vaias.

O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais. Muitas pessoas criticaram a ação do casal, considerada como uma falta de respeito aos presentes.

“Está a gente aqui lutando pro Carnaval ser valorizado, que nossas pautas sejam respeitadas e o que a bolha do carnaval viraliza? Casal hetero transando no camarote. Vale lembrar no dia da Lavagem da Sapucaí, esse é o respeito que a gente recebe”, destaca um internauta. Uma mulher diz que se “perdeu o respeito”.

A Liesa informou que tomou conhecimento das imagens e está apurando o caso.

Não foi o primeiro caso

Um casal foi flagrado tendo relações sexuais no mar, na Praia do Pontal de Maracaípe, em Pernambuco. Turistas e moradores que estavam no local presenciaram a cena.

O caso teve grande repercussão e gerou opiniões divergentes. Enquanto alguns criticaram a falta de respeito em um espaço público, outros se surpreenderam com a ousadia dos dois.