Homem é preso após matar gatos para rituais no Amazonas

Um homem foi preso no Amazonas após ser acusado de matar seis gatos e, de acordo com a Polícia Civil, alegar que os animais seriam utilizados em "rituais macabros". O caso ocorreu em Autazes, no interior do estado.

O suspeito de matar os animais foi identificado como Jaimy da Silva Cardoso, de 25 anos. Ele vai responder por maus-tratos a animais. Caso seja condenado pela Lei nº 9.605/1998, o suspeito pode pegar punições penais e administrativas, como detenção e multa.

De acordo com a delegada Ivone Azevedo, da Polícia Civil do Amazonas, a equipe de investigação recebeu informações, no sábado (22/2), sobre a descoberta de seis gatos mortos, que estavam escondidos em uma fossa, no quintal de uma residência na rua Maria Helena.





























“Imediatamente, com o apoio da PMAM e da GCM, realizamos diligências no local para apurar os fatos. Ouvimos testemunhas que apontaram Jaimy da Silva Cardoso como autor do crime. Ele teria roubado sete gatos da vizinhança para praticar os maus-tratos, batendo neles com um pedaço de pau. Seis dos gatos morreram e um sobreviveu”, relatou a delegada.

Segundo a autoridade policial, o suspeito foi encontrado em sua residência, no mesmo local do crime. Durante a abordagem, Jaimy alegou estar sob efeito de drogas e que teria realizado rituais de magia negra durante os atos.