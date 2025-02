Investigado por disparo de arma de fogo, Oruam foi preso por favorecer foragido

O rapper Oruam, filho do líder de uma facção criminosa no Rio de Janeiro, foi preso nesta quarta-feira (26/2) durante operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços do cantor. Segundo a corporação, o músico é investigado por disparo de arma de fogo em condomínio.

De acordo com a PCERJ, "a busca e apreensão tem como objetivo localizar e apreender a arma de fogo utilizada por ele, bem como outros materiais que possuam material probatório relevante e permitam identificar o proprietário da arma".

A polícia também relatou que durante as diligências, foi encontrado em sua residência um homem com mandado de prisão em aberto por envolvimento com organização criminosa. O indivíduo foi detido, e, em razão disso, o cantor será autuado por favorecimento.

Além dos endereços relacionados ao cantor, também foram realizadas buscas em locais vinculados à mãe dele, esposa de um traficante. A operação é fruto de investigações e ações de inteligência.

Os mandados foram autorizados pela Justiça de São Paulo, uma vez que o disparo foi efetuado em um condomínio localizado no município de Igaratá, no estado. O cantor foi indiciado por disparo de arma de fogo, acusado de colocar em risco a integridade física de várias pessoas.

Detido outras vezes



Esta é a segunda vez que Oruam é preso em uma semana. Na última quinta-feira (20/2), o rapper foi detido foi preso após ter sido parado por uma blitz no Joá, área nobre do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o artista foi autuado por direção perigosa. Ele foi solto depois de ter pago uma fiança de R$ 60 mil. Em liberdade, o músico lançou denominado albúm Liberdade, onde critica Lei Ainte Oruam.

Oruam também chegou a ser impedido por policiais de realizar um show em Algarve, localizado no sul de Portugal. "Será por que eles me odeiam?", perguntou o jovem no Instagram. O rapper também mostrou que foi abordado por agentes com cães farejadores, mas não deu mais detalhes da ação policial.



Quem é Oruam?

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, é uma das recentes revelações do trap nacional. Oruam nasceu em 2001 e foi criado no morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele começou a se destacar no cenário musical brasileiro em 2021, quando lançou a música Invejoso, ao lado de Chefin, Jhowzin e Raffé.

Ele é filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho que foi preso em 1996 e condenado a 44 anos de prisão por homicídio e tráfico de drogas. Em março, o rapper protagonizou uma polêmica ao se apresentar no Lollapalooza com uma camisa estampada com o rosto do pai.