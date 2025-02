Nísia Trindade se emociona e pede minuto de silêncio para Papa Francisco

O papa Francisco recebeu a ministra da Saúde do governo Lula, Nísia Trindade, em outubro, em uma audiência privada, no Vaticano - (crédito: X/Reprodução)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, se emocionou, nesta terça-feira (25/2), ao falar sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Em conversa com Dom Ricardo Hoepers, secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ele teria classificado o estado de saúde do líder religioso como grave.



“Ele me disse que houve uma melhora de saúde, como os boletins têm divulgado, mas que, de fato, é uma situação delicada. Sei que o mundo todo está em oração pelo papa Francisco”, destacou a ministra durante evento da pasta no Palácio do Planalto.



Nísia, então, propôs um minuto de silêncio pela saúde do decano.

“Queria propor um minuto de silêncio porque o mundo todo está de oração e é uma forma de emanarmos àquele que nos ensina que nós todos somos irmãos”, reforçou.

A ministra ainda lembrou que, em outubro do ano passado, esteve reunida com o Papa Francisco, no Vaticano. Na ocasião, ele teria perguntado sobre ações para a saúde indígena e programas sociais do governo.



A agenda com o secretário da CNBB era relativa a um programa sobre cuidados paliativos, que está sendo estudado pelo Ministério da Saúde.