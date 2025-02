Filhote de cachorro fica preso em cano e é salvo pelos Bombeiros, em Goiás

Um filhote de chorro precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), após ficar com a cabeça presa em cano de PVC curvo, do tipo 'joelho'.

Segundo o tutor, durante uma bricadeira, o cachorrinho prendeu a cabeça na curva do cano e não conseguiu mais sair. O 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM) do CBMGO, em Jataí, foi acionado e esteve no local. Ao identificar a situação de risco para o animalzinho, os militares levaram o cachorrinho até a oficina do batalhão e realizaram um trabalho detalhado e minucioso para salvá-lo.

Utilizando ferramentas e técnicas especializadas, o militar conseguiu socorrer o animal sem ferimentos.(veja o vídeo abaixo)

O caso ocorreu na semana passada, mas só foi divulgado pelo CBMGO nesta sexta-feira (28/2).