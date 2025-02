Cadela é encontrada enterrada após adestrador mentir sobre desaparecimento

A cadela Mia, uma Golden retriever, foi encontrada morta e enterrada no quintal do hotel para cachorros do adestrador contratado pela tutora do animal. Além do corpo de Mia, policiais civis encontraram mais três cachorros em situação de possíveis maus-tratos. O caso ocorreu em Guaratiba, no Rio de Janeiro.

Francine Branchi, tutora da Mia, disse que soube que a cadela morreu por volta de 11 de fevereiro — dois dias antes do adestrador comunicar a suposta “fuga” do animal. Depois de admitir a verdade para uma protetora de animais, ele ligou para Francine e confessou tudo. "Disse que Mia morreu por hipertermia (superaquecimento) e, ao constatar sua morte, a enterrou em seu quintal", afirmou.



Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e da 43ª Delegacia Policial de Guaratiba realizaram, na segunda-feira (24/2), uma ação no hotel para cachorros.





Os tutores de Mia relataram à Policia Civil que eles tinham deixado o animal no estabelecimento e que receberam uma ligação informando que o cachorro havia fugido do hotel. Os agentes iniciaram diligências e, após análise de imagens de câmeras de segurança, concluíram que o depoimento prestado pelo proprietário do local era contraditório.

Em postagem no Instagram, Francine relatou que ao entrar no hotel canino, presenciou animais sob o sol, bebendo água suja de um balde de cimento, cercados de fezes e urina, e sem ração. A Polícia Civil autorizou que ela e outros protetores resgatassem os cachorros.

"Hoje sou responsável pelo golden macho que estava lá, abandonado, magro e com um olhar triste. Ele terá um nome, um lar, amor e respeito", declarou a tutora da Mia. Os outros dois pets foram adotados por amigos de Francine.

"Não conseguimos trazer Mia de volta para casa com vida, mas sua missão foi cumprida. Ela salvou os animais que estavam ali e impediu que outros sofressem nas mãos desse homem frio, calculista e inescrupuloso, que pagará por todos os crimes que cometeu", ressaltou a tutora.

O proprietário do estabelecimento vai responder por maus-tratos a animais. Ele foi identificado como Sergio Dornelas. O Correio observou que o perfil do adestrador no Instagram foi desativado. Porém, em um vídeo publicado por Francine nos stories, Sergio alegou que estava sofrendo "calúnia e difamação".

