Incêndio em prédio residencial na Lapa deixa pelo menos 19 feridos

Um incêndio atingiu um prédio na Rua da Relação, no número 39, na Lapa, durante a noite desta sexta-feira (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros, 19 pessoas foram atendidas no local e sete precisaram ser hospitalizadas.

Cinco vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, sendo três homens e duas mulheres. Outras duas pessoas foram para encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, sendo um homem e uma mulher.





















































A corporação foi acionada às 19h30 e as chamas foram controladas por volta das 20h22.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, a Rua da Relação chegou a ficar interditada, na altura da Rua dos Inválidos.