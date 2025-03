Drone mostra avenidas do centro de Belo Horizonte tomadas por foliões

A concentração do bloco começou na Avenida do Contorno, esquina com a Rua Curitiba, e seguiu pela Andradas, em direção a Praça da Estação - (crédito: Leandro Couri / E.M /D.A Press)

Uma multidão acompanha o Então, Brilha! desde o raiar do dia neste sábado (1º/3), dando início a maratona de bloquinhos em Belo Horizonte. O bloco conta com a participação da cantora recifense Duda Beat e é acompanhado por 215 ritmistas.

Os foliões, coloridos pelo rosa e amarelo, tomaram as Avenidas do Contorno e Andradas, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, embalados por hits do Axé dos anos 1990 e versões transformadas de clássicos da música brasileira.

















Com o tema Raízes do Futuro, o desfile celebra a trajetória do bloco com um olhar para os próximos anos. O cortejo segue até a Praça da Estação.