Galo da Madrugada tem desfile de 9 horas e 30 trios elétricos no Recife

Mais de 2,5 milhões de foliões acompanham, neste sábado (1°/3), o bloco mais esperado do carnaval do Recife: o Galo da Madrugada, tradição desde 1975. O desfile dura mais de nove horas e conta com mais de 30 trios elétricos, com bandas e orquestras regionais.

A equipe do Correio acompanhou o cortejo de um catamarã, que proporcionou uma visão privilegiada do bloco e da energia animada dos foliões na cidade.

A festa do Galo dura até 18h deste sábado e conta com bandas e orquestras de frevo, 10 carros de apoio e seis carros alegóricos. A equipe é formada por 200 diretores e coordenadores de desfile, cerca de 1 mil artistas entre cantores, músicos e bailarinos, 97 figurantes e 312 carregadores de bonecos e bandeiras.

E a festa não para por aí! Na Praça Marco Zero, ponto central de Recife, os carnavalescos irão se divertir ao som de Pabllo Vittar e Gloria Groove, a partir das 19h.