Helicóptero da PRF leva peritos a acidente em Ponte Rio-Niterói

Um acidente entre um ônibus e uma motocicleta na Rodovia Niterói-Manilha, na manhã deste sábado (1/3), culminou em dois mortos e dois feridos em estado grave. Os peritos se deslocaram ao local em um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que pousou na Ponte Rio-Niterói e interrompeu o trânsito por cerca de cinco minutos.

Conforme a PRF, os quatro acidentados viajavam na mesma motocicleta. A operadora do trecho informou que a Arteris Fluminense foi acionada para o atendimento no km 296,1 da BR-101/RJ, em Itaboraí, sentido Espírito Santo.

A pista onde foi registrado o acidente foi totalmente bloqueada para o atendimento das vítimas. Um engarrafamento de aproximadamente 15 km foi formado, segundo a concessionária. Fechada às 8h20, a via foi liberada às 10h30, operação que intensificou o tráfego e aumentou o tempo de travessia a 55 minutos com lentidão ao acesso dos pedágios.

O corpo de bombeiros foi acionado no momento do acidente, quando as vítimas foram direcionadas ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.