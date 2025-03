Ministério de Direitos Humanos lança campanha contra exploração infantil

Um desses materiais é a publicação no Instagram do ministério em que são transmitidas dicas para que os adultos fiquem ligados em possíveis situações de exploração infantil no período de carnaval - (crédito: Reprodução/Pexels from Pixabay)

O Ministério de Direitos Humanos e Cidadania lançou uma campanha contra exploração sexual, trabalho infantil e exposição ao consumo de álcool e drogas no carnaval deste ano. Intitulada “Pule, Brinque e Cuide – Unidos pela proteção de crianças e adolescentes”, a iniciativa contará com ações de prevenção e de fiscalização de abusos contra menores.

Além disso, a campanha contra abusos a crianças e adolescentes conta com a divulgação de materiais informativos sobre como acionar o Disque 100 — contato de denúncias de violações de direitos humanos.

Um desses materiais é a publicação no Instagram do ministério em que são transmitidas dicas para que os adultos fiquem atentos a possíveis situações de exploração infantil no período de carnaval.

Além do vídeo, o ministério publicou uma arte

com orientações sobre como ajudar no combate a situações de assédio a crianças e adolescentes. O material conta com dicas como não utilizar mão de obra infantil. Confira:

Segundo a ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania, "a campanha Pule, Brinque e Cuide trata de a gente fazer a defesa da vida de cada um e de cada uma", afirmou. "É isso que a gente quer para o carnaval: que a gente possa pular, brincar e cuidar uns dos outros".



























Janja manda o recado

A primeira-dama Janja da Silva também deixou seu recado na campanha Pule, Brinque e Cuide – Unidos pela proteção de crianças e adolescentes.