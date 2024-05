Homem que armazenava imagens de abuso infantil é preso em Ceilândia

A ação contou com apoio técnico-operacional da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), dos Estados Unidos e ocorreu por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu, nesta quinta-feira (23/5), mandado de busca e apreensão em Ceilândia, que resultou na prisão em flagrante de um homem que armazenava conteúdo associado à pedopornografia em equipamentos informáticos. O conteúdo será periciado pelo Instituto de Criminalística (IC), para devida análise e confirmação técnica da prática dos crimes de armazenamento e disponibilização de pornografia infantojuvenil, cuja pena pode chegar até dez anos de prisão.

A ação contou com apoio técnico-operacional da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), dos Estados Unidos e ocorreu por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, no âmbito da Operação Laranja Mecânica.

"Denominada 'Laranja Mecânica', a operação faz referência ao filme homônimo dirigido por Stanley Kubrick, no qual o personagem principal é submetido a um experimento científico estatal, que objetivava reprimir os seus impulsos psicológicos que resultavam no cometimento de crimes (uma espécie de 'castração digital'), bem como faz alusão ao 'Maio Laranja', mês deconscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil", informa a Polícia Civil do DF.

