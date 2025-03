Incêndio em parque de diversões causa vítimas em São Paulo

Um incêndio, na manhã desta terça-feira (4/3), atingiu um galpão do parque diversões Kangoopark, em São Paulo - (crédito: Reprodução/TV GLOBO)

Um galpão de um parque de diversões foi atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira (4/3) em São Paulo. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros do estado, informou que o fogo já foi controlado e que duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal de Santana.

Ainda conforme a corporação, o incêndio ocorreu no parque Kangoopark. O CBM foi acionado por volta das 6h30. "Uma pessoa realizava serviço de solda, e percebeu que o fogo havia pegado na espuma", relatou o Corpo de Bombeiros.

*matéria em atualização