Homens são mortos a tiros em festa de bate-bolas; veja

Dois homens foram baleados e morreram durante uma festa de bate-bolas em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada de sábado (1º/3). O tiroteio foi registrado por uma câmera de segurança na Rua Dona Clara, na saída da festa.

As vítimas são Kaiki Menezes de Castro Marinho e Allan Marinho Santana. No vídeo, é possível ver Kaiki sendo surpreendido por dois homens. Em seguida, um deles saca a arma da cintura e atira contra a vítima, enquanto os foliões tentam se proteger.

Mais tiros são ouvidos e Allan é atingido. Um homem o carrega para dentro da vila, mas a vítima não resiste e morre. Segundo testemunhas, a dupla não morava em Madureira e havia ido ao local apenas para participar da festa. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Bate-bolas, também conhecidos como Clóvis, são um grupo carnavalesco que desfila no subúrbio do Rio de Janeiro. Eles comemoram com os corpos totalmente cobertos.