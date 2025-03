Nem só de frevo vive o Recife

Nem só de frevo, samba e forró vive o maior carnaval do país. Na noite desta segunda-feira (3), Recife abriu as portas para os gêneros musicais pop-punk, MPB e trap (subgênero do rap e hip-hop). Ao som das bandas BaianaSystem, Nação Zumbi e o cantor Xamã, os milhares de foliões se divertiram mesmo debaixo da chuva. As atrações ocorreram no Palco Marco Zero, ponto central dos shows do Carnaval de Recife.

A primeira a se apresentar foi a banda Nação Zumbi. Com 35 anos de carreira, o grupo musical oriundo de Recife levou o melhor do rock alternativo aos presentes. Em entrevista à imprensa, Jorge dü Peixe, vocalista da banda, aproveitou a fala para fazer uma manifestação política e declarou: “sem anistia”. “Tem muita gente de olhos fechados para o que aconteceu. Estamos num momento em que não podemos perdoar crimes sem escrúpulos, de ataque à democracia”, afirmou.

A banda tem anos de estrada e se apresentou, pela primeira vez, em 1991, em Olinda, na festa chamada “Black Planet”. “Estar aqui é sempre um novo desafio, independente de quantas vezes passamos. Principalmente quando é a véspera de um novo disco”, completou o cantor.

O segundo grupo a se apresentar foi a BaianaSystem, banda brasileira que resgata do Afro Rock e foi fundada em 2009, em Salvador. Russo Passapusso, vocalista do grupo, elogiou a estrutura do Carnaval de Recife, ao ar livre. “Amamos fazer esse show no palco. Estamos interessados no céu, nesse acesso de tocar nas ruas. Amamos essa frequência de fazer a música para ambientes abertos.”

Programação

Hoje, para fechar os dias de folia com chave de ouro, voltarão ao palco os cantores pernambucanos Alceu Valença Lenine e a paraibana Elba Ramalho. Como tradição, ao fim da festa, a multidão faz uma espécie de “arrastão”. É como se fosse uma passeata musical pelas ruas da cidade e sem hora para acabar. Na quinta-feira, haverá uma programação especial.

O padre Fábio de Mello vai gravar um DVD no palco do Marco Zero. Na sexta, haverá o festival Recife Capital do Brega, com mais de 20 apresentações de artistas locais, que representarão a força e a irreverência da capital.