Frei Gilson bate recorde de expectadores em terço ao vivo

No Youtube, Gilson tem mais de 6 milhões de seguidores e, no Instagram, 7 milhões - (crédito: Instagram/Reprodução (@freigilson_somdomonte))

O religioso Frei Gilson alcançou 1 milhão de 160 mil espectadores em uma live realizada na madrugada desta quinta-feira (6/3) no YouTube — e bateu o recorde de público de transmissões católicas em meios digitais.

"Algo histórico aconteceu! Amanhã tem mais", escreveu o Frei em suas redes sociais. A oração realizada pelo sacerdote é o Rosário da Madrugada, celebrado diariamente durante a quaresma católica às 4h.

No Youtube, Gilson tem mais de 6 milhões de seguidores e, no Instagram, 7 milhões. Ele começou a realizar o Rosário da Madrugada em 2020 e, já na primeira transmissão, alcançou 317 mil espectadores.

“Senti o chamado para rezar o Rosário na madrugada, diante do Santíssimo, como uma penitência pessoal, e perguntei para Deus se eu poderia transmitir aquele momento, e Ele me permitiu, a fim de que pudéssemos atingir tantas pessoas que sofriam com a insônia”, afirmou o sacerdote.

Atualmente, o Rosário da Madrugada é rezado diariamente durante a Quaresma da Igreja e entre 15 de agosto e 29 de setembro, nos Quarenta dias com São Miguel Arcanjo. No resto do ano, é rezado semanalmente, às sextas-feiras.