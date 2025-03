Polícia Civil investiga desaparecimento de brasiliense no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apura o desaparecimento do brasiliense Fabrício Alves Monteiro, 28 anos, após ter sido pego por criminosos e levado para uma comunidade da Zona Norte do Rio, nesta semana. Estavam com ele um primo e um amigo, que foram liberados.

Ao Correio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que, apesar de ser de Brasília, o jovem é integrante de facção criminosa que atua na comunidade do Muquiço, na Zona Oeste do Rio.

"O desaparecimento é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). [...] Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos", disse a PCRJ.

A corporação ainda afirmou que um corpo que poderia ser de Fabrício foi encontrado e encaminhado para o Instituto Médico Legal. Agentes investigam a identidade da vítima, a motivação e a autoria do crime.

De acordo com o g1, testemunhas disseram que o rapaz teria tido a orelha e os dedos cortados por traficantes.

Leia a nota da Polícia Civil do Rio de Janeiro na íntegra:

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), um corpo foi encontrado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Diligências estão em andamento para identificar a vítima, bem como para apurar a autoria e a motivação do crime.