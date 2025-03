Operação Carnaval: número de pessoas detidas por embriaguez cresce 10,34% em 2025

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta quinta-feira (6/3) que o índice de detidos por embriaguez ao volante cresceu 10,34%, em comparação a 2024. O número faz parte do balanço da Operação Carnaval, encerrada ontem (5).

“O período do carnaval favorece o consumo de álcool. Mais uma vez fica evidente o quão necessária é a mudança da conduta dos nossos condutores de veículos. Pois eles ainda continuam, apesar de todas as campanhas trabalhando com o risco que há, ainda assim, cometendo essas infrações”, afirmou o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira.

Leia também: Furtos são maioria dos casos registrados no carnaval

O objetivo da operação foi evitar sinistros de trânsito, mortes, feridos e garantir a segurança de quem viajou durante a folia. Segundo o levantamento da PRF, foi registrado queda nas principais estatísticas relacionadas à segurança viária, em comparação com o feriado do ano passado. Os dados mostram que entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março de 2025, foram 1.150 sinistros de trânsito, 83 mortes e 1.315 feridos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Outras condutas irregulares foram flagradas pelos policiais rodoviários federais. Entre elas a falta do uso do cinto de segurança com 6818 infrações, a falta da cadeirinha para retenção de crianças, com 1089 autuações. 7.704 ultrapassagens indevidas e 53.676 imagens capturadas de veículos com excesso de velocidade.