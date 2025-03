Suspeitos de matar adolescente são identificados pela polícia

Policiais civis fazem buscas, nesta sexta-feira (7/3), para prender os suspeitos de matarem a adolescente Vitória Regina de Sousa, 17 anos, em Cajamar (SP). Segundo a Policia Civil, três homens foram identificados e têm envolvimento direto no crime. Ao todo, sete pessoas são investigadas.

Vitória estava desaparecida desde 26 de fevereiro. O corpo dela foi encontrado na quarta-feira (5/3) com sinais de violência em uma área de mata em estado avançado de decomposição.

A adolescente desapareceu após sair do restaurante de um shopping onde ela trabalhava em Cajamar. Câmeras de segurança registraram o momento em que Vitória caminha em direção a uma parada de ônibus para voltar para casa e é seguida por dois homens.

Ela chegou a enviar áudios para uma amiga chorando e contando que foi seguida e assediada por homens que estavam em um carro.

"Acontece essas coisas eu não consigo correr. Eu paraliso. Eu não sei o que eu faço. Eu não consigo correr. Eu fico parada", disse a adolescente em um dos áudios. Depois, Vitória não entrou em contato com mais ninguém. Após o desaparecimento, policiais iniciaram as buscas pela vítima com apoio de cães farejadores.





















A Polícia Civil pediu a prisão temporária do ex-namorado de Vitória após observar inconsistências no depimento dele. No entanto, a solicitação foi negada pela justiça de São Paulo. Policiais colheram depoimentos de 14 pessoas.

O prefeito de Cajamar, Kauãn Berto, decretou três dias de luto oficial, em memória de Vitória e em solidariedade aos familiares dela. "Esta é uma perda irreparável que causa imensa dor à sua família, amigos e a toda a comunidade cajamarense", disse a Prefeitura.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular