Grande Rio contesta resultado do carnaval após erro em notas

A Grande Rio, vice-campeã do carnaval carioca de 2025, afirmou que vai contestar o resultado do Grupo Especial após identificar "inconsistências" nas notas divulgadas pela Liga Independente das Escolas de Samba no Rio de Janeiro (Liesa).

Em nota publicada no Instagram, a escola de samba afirmou que, durante a apuração do Grupo Especial, foi realizada a leitura de duas notas 9.9 e duas notas 10 para a Grande Rio, diferente do que foi publicado na tarde de quinta-feira (6/3) no site oficial da Liesa — constando uma nota 9.9 e três notas 10, sendo a última no quarto módulo de julgadores, concedida pela jurada Geiza Carvalho.

"O fato interfere diretamente no somatório oficial de notas da apuração, que também foi divulgado de forma inconsistente no site oficial da Liesa — constando apenas uma nota 9.9 para descarte e um somatório de 29.9 pontos - e um somatório geral de 269.9 pontos. Com a nota divulgada, o somatório correto para o G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio seria de 270,0 pontos, que igualaria a pontuação da coirmã Beija-Flor de Nilópolis e constataria um empate entre as escolas, sagrando ambas como campeãs do Rio Carnaval 2025", disse a Grande Rio.

Ainda segundo o cominicado, a escola de samba vai questionar todas as inconsistências durante a plenária oficial da Liesa com as agremiações do Grupo Especial, que ocorrerá nesta sexta-feira (7/3).

"Desde já, reiteramos nosso total respeito à entidade, nossas coirmãs e, principalmente, à comunidadade e torcedores da nossa escola. Estaremos sempre em busca dos esclarecimentos de todo e qualquer fato que possa impactar a transparência do nosso carnaval", destacou a Grande Rio.

O que disse a Liesa?

A Liga Independente das Escolas de Samba no Rio de Janeiro disse que as notas já estão corrigidas e pediu desculpas pelo transtorno.

"Devido a um erro de digitação, ocorreu a divulgação equivocada do mapa de notas do Rio Carnaval 2025, com alterações nas notas das agremiações Estação Primeira de Mangueira e Acadêmicos do Grande Rio no quesito bateria. Pedimos desculpas pelo transtorno a toda comunidade do carnaval", afirmou a organização.

Quem ganhou o carnaval do Rio?

A Beija-Flor foi a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro na quarta-feira (5/3), com 270 pontos, após um desfile em homenagem ao ex-carnavalesco Laíla, que morreu em 2021, aos 78 anos, em decorrência da covid-19.

Neguinho da Beija-Flor levanta troféu após Beija-Flor conquistar o título de campeã no carnaval do Rio de Janeiro (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Grande Rio conquistou 269.9 pontos e ficou em segundo lugar com um desfile dedicado ao Pará, que sediará em novembro a cúpula climática COP30 da ONU em sua capital Belém.