Morte de médico fitness será investigada pela Polícia Civil

A morte do médico Alisson Nunes, conhecido nas redes sociais pelas publicações sobre vida fitness, será investigada pela Polícia Civil de Santa Catarina. O profissional foi encontrado morto no apartamento em que morava após sofrer uma parada cardiorrespiratória, informou a família e uma amiga ao G1.

Dr. Nunes, como era conhecido, foi encontrado pelo companheiro. Ana Paula Reiter, amiga do médico, informou que não há suspeita de crime. No entanto, exames detalhando as circunstâncias da morte foram feitos e estarão prontos em até 90 dias.

Leia também: Suspeitos de matar adolescente são identificados pela polícia

A morte de Nunes foi confirmada no próprio perfil do médico nas redes sociais. "Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do Dr. Nunes. Neste momento de dor, expressamos nossos sentimentos aos familiares e amigos", diz a nota.

O velório ocorreu nesta quarta-feira (5/3), no município de Indaial, em Santa Catarina. Ele foi sepultado nesta quinta (6), no mesmo local.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina para saber mais detalhes sobre a investigação, mas ainda não obteve retorno.

Quem era Dr. Nunes

Alisson Nunes era natural de Mato Grosso. Formado em medicina, fazia atendimentos nas áreas de emagrecimento, hipertrofia e longevidade. Ele atuava em Santa Catarina.

Conforme descrito no perfil do médico, ele também atuava com reposição hormonal, harmonização para população transgênero, harmonização corporal e medicina integrativa.

Leia também: Grande Rio contesta resultado do carnaval após erro em notas

No Instagram, o profissional fazia publicações sobre rotina e compartilhava dicas de como manter a saúde. Em 9 de fevereiro, compartilhou uma foto onde participava de uma corrida, em Balneário Camboriú.



Elogiado pelos internautas, diversos seguidores lamentaram a morte de Alisson. "Estou até agora em estado de choque, como pode, um cara culto, se cuidava, saudável, falecer do nada. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu uma internauta. "Como dói perder um jovem médico que estudou tanto", disse outra. "Você vai deixar saudades", lamentou uma terceira.