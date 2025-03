Zoo de SP libera quatro filhotes de leões para visitação; veja fotos

Vídeos feitos por colaboradores do zoo mostram as bebês conhecendo o novo recinto - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O Zoológico de São Paulo disponibilizou, nesta semana, o quarteto de filhotes de leão para visitação ao público. As quatro fêmeas estão com três meses e pesam cerca de 25 kg cada uma. Nascidas em novembro do ano passado, as leoas estavam em uma área restrita dentro do zoológico.

Recentemente, o zoológico divulgou vídeo que mostra as filhotes explorando seu novo ambiente, localizado na Ilha dos Leões. A legenda da postagem informa que o momento foi monitorado por uma equipe técnica especializada, para garantir a segurança e o bem-estar dos animais.

Elas são filhas de Django, leão nascido na Dinamarca, que já foi pai de outros quatro filhotes em 2024, e de Erindi, uma leoa originária da Holanda. Três das filhotes receberam nomes inspirados nos personagens do clássico filme O Rei Leão: Nala, Kiara e Sarabi. A quarta filhote foi batizada de Sampa, uma homenagem à cidade de São Paulo.

