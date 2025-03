Mais quatro têm prisão decretada por envolvimento em atentado a assentamento do MST

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou mais quatro pessoas por envolvimento no atentado contra o assentamento Olga Benário, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), localizado em Tremembé, no Vale do Paraíba, no interior do estado. A 2ª Vara da Comarca de Tremembé acatou a denúncia e decretou a prisão preventiva dos denunciados.



Segundo o MP, os crimes foram interpretados por promotores e membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) como “praticados por motivo torpe, propiciando perigo comum e mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas”. A identidade dos denunciados não foi revelada, mas o órgão informou que as investigações continuam para que mais envolvidos sejam identificados.

Ainda de acordo com o MP-SP, a investigação indicou que a confusão teria começado após um dos autores ter ocupado um lote no assentamento de maneira irregular. Após ser avisado de que não poderia permanecer no local, uma discussão com ameaças às vítimas teria sido iniciada, sendo dito por um dos criminosos que ele “retornaria mais tarde para resolver a questão”. No ataque, ocorrido em 10 de janeiro, duas pessoas morreram e seis ficaram feridas.

“Em seguida, ele arregimentou familiares, amigos e conhecidos, tendo retornado ao assentamento no mesmo dia, tarde da noite, para praticar os crimes. No local, os autores efetuaram diversos disparos de armas de fogo, atingindo as vítimas e assumindo o risco de alvejar outras tantas que sequer tomaram parte na discussão”, completou o órgão.

