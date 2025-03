Chuva em SP deixa um morto e 170 mil imóveis sem energia elétrica

Um taxista morreu em decorrência da chuva que atingiu a cidade de São Paulo no fim da tarde desta quarta-feira (12/3). O temporal, que deixou mais de 170 mil imóveis sem energia, contou com queda de granizo, derrubou árvores e causou desabamentos e estado de atenção para alagamentos em toda a extensão da capital paulista.

Realmente o fim do mundo começou, olha a chuva que tá caindo aqui no centro de São Paulo

(Eu no vídeo indignado) pic.twitter.com/AOcbtijNEr