Chuva de granizo no Jardim Botânico pega moradores de surpresa; veja vídeo

Granizo cai em meio a chuva no Jardim Botânico

Com fortes chuvas atingindo o Distrito Federal nesta semana, os moradores do Jardim Botânico foram surpreendidos nesta terça-feira (11/2) com quedas de granizo em pontos da região administrativa.

Um vídeo gravado por Iogo Chirola, um morador da região mostra pedras de gelo caindo em seu quintal em meio a chuva. Apesar de nunca ter visto algo do tipo em sua casa, ele afirma que não houve danos maiores causados pelo fenômeno, que durou cerca de 10 minutos.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Brasília está sob alerta amarelo para o perigo de precipitações na cidade. A condição deve ser mantida nos próximos dias.

Na manhã desta terça-feira (11/2), o Distrito Federal amanheceu com a temperatura mínima de 18 °C, registrada na Estação Meteorológica do Gama. A máxima prevista deve atingir a marca de 30 °C.

