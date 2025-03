Agente de trânsito em serviço é morto a tiros durante assalto

Um agente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) morreu baleado após discutir com um homem quando estava em serviço, na quinta-feira (13/3), em São Paulo. A vítima fotografava um caminhão estacionado de forma irregular quando foi abordado por um motociclista armado. Houve uma discussão e o homem atirou contra ele.

O caso é investigado como latrocínio e foi encaminhado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais. O motociclista, armado, pediu a aliança e o celular da vítima e ela resistiu.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem baleado. A vítima morreu no local.

Policiais estão analisando as imagens gravadas pela câmera corporal do agente e buscam novos elementos que auxiliem na identificação e prisão do autor do crime.





































Com informações da Agência Estado*