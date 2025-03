Norueguês é preso após depredar placas, veículos e agredir mulher no RJ

Um homem norueguês foi autuado em flagrante, na noite da última segunda-feira (10/3), após causar danos ao patrimônio público do Rio de Janeiro. Ele teria partido para cima de uma mulher que tentou acalmá-lo e danificar veículos estacionados em uma avenida de Copacabana, o estrangeiro foi agredido por populares e conduzido à delegacia.

Em nota enviada ao Correio nesta quinta-feira (13/3), a Polícia Militar do Rio (PMERJ) informa que policiais foram acionados para ocorrência na Praça Demétrio Ribeiro, onde se depararam com “um grupo de populares” agredindo “um estrangeiro, de nacionalidade norueguesa que havia danificado uma motocicleta, diversos automóveis e uma placa de sinalização”. Leia também: Criminoso preso em Portugal por golpes no DF chega ao Brasil

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem derrubando o patrimônio e chutando veículos estacionados e até mesmo em movimento, no meio da pista da Avenida Prado Júnior. Em um dos vídeos, também é possível ver o momento em que uma senhora que estava no local tenta acalmá-lo e é agredida com tapas e gritos.

Registros posteriores mostram o estrangeiro no chão, tentando se comunicar com a polícia e com populares, e depois na delegacia. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anjos da Guarda Vigilância Comunitária (@anjosdaguarda.rio)

Tanto o norueguês como os populares que o agrediram foram conduzidos à 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, onde o caso foi registrado. À reportagem, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) confirmou que “o homem foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público” e que “agentes apuram a motivação do crime”. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia íntegra da nota da P MERJ: