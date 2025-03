Caminhão desgovernado bate em passarela, que desaba em seguida

Um caminhão que transportava um contêiner se chocou com uma passarela na Rodovia Anchieta, em Cubatão, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (13/3).

Leia também: Agente de trânsito em serviço é morto a tiros durante assalto



A Agência de Transporte do Estado de São Paulo informou que o motorista do caminhão parou na via para conversar com outro caminhoneiro, mas não puxou o freio de mão e, por isso, o veículo desceu desgovernado e chocou-se com a pilastra da passarela, o que ocasionou o desabamento.



Veja o vídeo:

Confira o trabalho que está sendo feito para a liberação da pista. pic.twitter.com/4i4U5GlgQ2 — Ecovias Imigrantes (@_ecovias) March 14, 2025

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública disse que policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária foram acionados para atender a ocorrência. Houve bloqueio em ambos os sentidos da rodovia, mas já está liberada. Não houve feridos.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular