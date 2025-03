Taxista relata desespero em assalto com diplomata baleada em SP

O taxista Claudio Rodrigues, 49 anos, estava nesta sexta-feira, 14, no volante do Toyota Corolla Cross que foi alvo de uma tentativa de assalto na Avenida Nove de Julho, nos Jardins, em São Paulo.

Um policial militar de folga, que estava em um carro de aplicativo, interveio efetuando disparos. A vice-cônsul da Colômbia em São Paulo, Claudia Ortiz Vaca, caminhava pela calçada e acabou atingida.

Ela foi socorrida para o Hospital Albert Einstein, onde passou por procedimento cirúrgico. O estado de saúde dela é estável, segundo última atualização do Consulado da Colômbia, em São Paulo.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, Rodrigues disse que pensou que seria morto ao ver um dos suspeitos fazer o movimento de pegar uma arma. "Na adrenalina, tudo o que você pensa é sair dali", contou. "Sou taxista desde 1997. Eu parei em 2016, mas voltei há dois anos e meio. Isso nunca aconteceu comigo.

Não imaginava que fosse acontecer na Avenida 9 de julho, às 7h40 da manhã."

Como foi a abordagem dos ladrões

"Eu estava com passageira na (Avenida) Nove de Julho. Quando eu parei no semáforo com a (Alameda) Lorena, ela pegou o celular. Foi quando os caras vieram e arrebentaram o vidro. Ela começou a gritar, pedir socorro e a estapear o cara", conta o taxista.

Ainda de acordo com Rodrigues, em determinado momento o celular da passageira caiu no chão do veículo. Ao ver o suspeito se abaixar para pegar o aparelho, ele viu uma oportunidade para conter o assaltante.

"Agarrei o moletom dele. Pensei até em acelerar para arrastá-lo, mas aí eu vi que tinha um segundo, que mencionou como se fosse pegar uma arma na cintura. Aí, eu soltei e já coloquei as mãos para frente, pensando que eles fossem disparar", lembra.

Quando o semáforo abriu, o taxista partiu e logo ouviu disparos de tiros. "Um taxista emparelhou comigo e falou assim, 'meu, volta que balearam alguém lá'".

O taxista retornou para o local do crime. Quando chegou, já viu a diplomata colombiana no chão. "É muito triste. A pessoa vem pra trabalhar no Brasil e acontece uma fatalidade. E ela não tinha nada a ver com o que aconteceu", lamentou Rodrigues.

Segundo o boletim de ocorrência, um policial militar de folga relatou que estava em um carro de aplicativo quando percebeu que ocorria um crime a alguns metros de distância e interveio. O militar diz que se apresentou como policial por duas vezes e, ao ver o suspeito fazendo um "movimento estranho e rápido" de colocar a mão na cintura, abriu fogo contra os criminosos.

No depoimento que o jornal O Estado de S. Paulo teve acesso, o policial disse não saber quantos disparos foram dados e que os suspeitos fugiram. Ele informou que a diplomata colombiana esbarrou em um dos ladrões e caiu no chão.

A polícia apura a participação de três suspeitos no crime. Um deles - Bruno Narbutis Borin, de 19 anos - foi detido. Conforme informações preliminares da polícia, ele tem duas passagens por tráfico de droga, três por furto e uma por latrocínio. Ele dirigia o carro utilizado na fuga, que foi apreendido pela polícia. Os outros dois suspeitos fugiram a pé.

A defesa dos suspeitos diz que só houve disparos da parte do policial. "Não houve, em momento algum, troca de tiro. Tanto que, no depoimento do policial, ele afirma que não houve troca de tiro. O que eles evidenciam é que houve uma 'movimentação estranha', e, nesse momento, na tentativa de roubo, o policial à paisana desferiu tiros para acertar os supostos meliantes e acabou acertando, evidentemente, a vítima", diz o advogado Lucas Marques. "Não existia arma, (os suspeitos) não estavam armados", continua.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial (Jardins) como lesão corporal decorrente de intervenção policial, disparo de arma de fogo e tentativa de roubo.

"A arma do policial foi apreendida para perícia, e todas as circunstâncias do caso estão sendo apuradas por meio de um inquérito policial. A Polícia Militar acompanha os desdobramentos da investigação conduzida pela Polícia Civil."