Policial e criminosos trocam tiros em SP e vice-consulesa da Colômbia é baleada

A vice-consulesa da Colômbia, Claudia Ortiz Vaca, foi atingida por uma bala perdida durante troca de tiros entre um policial de folga e criminosos, nesta sexta-feira (14/3). Ela passava pela Avenida 9 de Julho, no bairro Jardins — região nobre de São Paulo —, quando o agente avistou a tentativa de assalto e iniciou a ação contra os assaltantes.

O consulado informou, em nota, que Claudia passou por uma cirurgia, mas que seu estado de saúde é estável, que irá monitorar o desenvolvimento da situação e que o Ministério das Relações Exteriores colombiano “acompanhará a vice-cônsul e sua família em todos os momentos”. O hospital para onde a consulesa foi levada não foi informado.



“Um homem de 19 anos foi preso em flagrante por envolvimento em uma tentativa de roubo na manhã desta sexta-feira (14), na Avenida Nove de Julho, na região central de São Paulo. A vítima, uma mulher de 43, estava em um táxi quando um dos suspeitos quebrou o vidro do veículo e tentou roubar seu celular. Um policial militar de folga, que estava em outro carro de aplicativo, interveio efetuando disparos ao perceber que um dos criminosos levou a mão à cintura. Uma mulher, de 30, que caminhava pela calçada no momento da ação, foi atingida”, afirmou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado.

A pasta também informou que a ocorrência foi registrada no 78º Distrito de Polícia como lesão corporal decorrente e intervenção policial, disparo de arma de fogo e tentativa de roubo. Além disso, o suspeito detido foi localizado por policiais militares enquanto tentava fugir em outro veículo, que foi apreendido pelos agentes, junto com um celular e uma quantia em dinheiro, que não teve o total informado.



Procurada pelo Correio, a SSP não informou se Claudia foi atingida por disparos vindo dos criminosos ou do policial, e também não confirmou em que região do corpo a consulesa teria sido baleada, apenas que a arma do policial foi recolhida para perícia. O espaço segue aberto para manifestação.

