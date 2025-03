Policial em serviço morre ao ser atropelada por militar do Exército

A policial militar Carla Teixeira Silva, 39 anos, morreu atropelada na madrugada desta segunda-feira (17/3), na via Linha Amarela, no Rio de Janeiro. Ela estava em serviço, ao lado de fora viatura quando foi atingida por um carro desgovernado.

O condutor do veículo era o militar do Exército e foi identificado como Kaike Moisés Espósito, de 21 anos. O Corpo de Bombeiros informou que o motorista tentou desviar de outro veículo, mas perdeu o controle e atingiu a viatura.



A policial morreu no local. O corpo de Carla foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Secretaria de Estado da Polícia Militar lamentou a morte da policial, que era 3° sargento. Carla era lotada na Coordenadoria de Polícia Pacificadora e estava de serviço em apoio ao Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). A vítima estava na corporação desde 2012 e deixa dois filhos.

Já Kaike está internado em estado grave no Hospital Salgado Filho, na Zona Norte do Rio. Um segundo policial, que realizava patrulhamento com Carla e estava dentro da viatura, também ficou ferido, mas sem gravidade.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber mais informações, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.

Com informações da Rádio Tupi*