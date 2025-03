Inmet emite alerta amarelo para risco de chuvas fortes no DF

Tecnicamente, o Distrito Federal não teve onda de calor (leia Para Saber Mais). Mas a sensação dos brasilienses é a de que o fenômeno se abateu sobre a capital, deixando o tempo bem mais quente que o normal. Durante o fim de semana, os termômetros marcaram a máxima de 32°C.

Para o alívio de muitos, o verão — estação marcada por altas temperaturas, chuva e dias mais longos — termina nesta quinta-feira, dando lugar ao outono, quando o clima fica mais ameno e as noites, mais longas.

O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Olívio Bahia esclarece que as altas temperaturas são típicas desta época do ano. "Nesses dois últimos dias, as chuvas têm caído um pouco mais tarde, ou seja, o dia é quase todo de sol. Então, a temperatura começa a amenizar no final da tarde ou início da noite, por vezes ficando pela madrugada", explica.

O Inmet emitiu alerta amarelo para chuvas fortes no DF. O aviso começou às 10h de ontem, e vai até às 10h de hoje. A velocidade dos ventos pode variar entre 40km/h e 60km/h. Apesar disso, o instituto considera que o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. No geral, as condições climáticas da capital devem permanecer como na última semana: dias quentes, com temperatura de até 32ºC.

E para quem não aguenta mais tanto calor, há esperança "A partir de quinta-feira, a nebulosidade aumenta, e a condição de chuva pode ser mais generalizada, podendo começar mais cedo. Com isso, podemos ter temperaturas mais amenas, como máximas abaixo dos 30°C", adianta o meteorologista.

Ao ar livre

No dia de ontem, os brasilienses recorreram a espaços públicos, como o Eixão do Lazer, para aproveitar o dia de sol. Os planos da economista Luísa Miranda, 25 anos, do namorado e de alguns amigos era correr. Marcaram de começar às 8h30, quando o tempo está mais ameno. Mesmo assim, eles sentiram os efeitos do calor. "A gente tentou combinar um horário um pouco mais cedo justamente porque nos dias que nós viemos mais tarde, nós não aguentamos correr, de tão quente que estava", relata. "Eu acho que este ano está mais quente que 2024. A impressão que eu tenho é de que, no ano passado, o tempo estava um pouco mais fresco e mais chuvoso", compara Luísa.

O gestor de políticas públicas Alexandre Conceição, 26, também optou por praticar esportes no Eixão nas primeiras horas do dia. "Pedalar no Eixão, para mim, também é uma forma de fugir um pouco de casa, porque o meu apartamento é muito abafado. Aqui, eu posso aproveitar um pouco de ar fresco, sentir um pouco de vento batendo no rosto já ajuda muito", afirma o ciclista.

Para ele, o incômodo do calor é mais intenso durante a noite. "Para dormir é um pouco mais difícil. Não estou usando nem lençol", diz. Nos dias mais quentes, a garrafa de água é companheira de Alexandre. Ele também conta que está tomando mais banhos no dia como forma de aliviar o calor.

Colaborou: Carlos Silva