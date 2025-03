Mega-Sena e +Milionária acumulam; veja valores dos prêmios

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no sábado (22/3) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no sábado (22/3) no concurso 2843 da Mega-Sena, e o prêmio acumulou em R$ 14,5 milhões. Os números sorteados foram 01- 37 - 39 - 40 - 43 - 59. O próximo concurso será realizado na terça-feira (25/3).

Segundo a Caixa Econômica, 41 apostas acertaram cinco dezenas sorteadas e levarão R$ 59,6 mil. Outras 2.537 apostas acertaram a quadra e levarão R$ 1.376.

As apostas para o concurso 2.844 da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de terça-feira (25/3) em qualquer casa lotérica.

A +Milionária também acumulou e o prêmio foi para R$ 61 milhões. Ninguém conseguiu os seis acertos. Porém, seis pessoas conseguiram 5 acertos e 2 trevos e levaram para casa R$ 73.346,50.



Na +Milionária, o jogador tem dois locais no volante para escolher os números para apostar e ter chances de ganhar. No primeiro, é necessário escolher seis números dentre os 50 disponíveis. No segundo, dois números, chamados de trevos, dentre os seis disponíveis.



