Motorista bêbado provoca acidente com morte em Corumbá de Goiás

Um motorista provocou um acidente que terminou com uma morte no km 387 da BR-414, em Corumbá de Goiás. O homem de 30 anos dirigia um Gol que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-GO), invadiu a pista contrária e atingiu um outro carro de frente.

O motorista do Gol nada sofreu. No entanto, ele transportava um passageiro de 17 anos que teve ferimentos leves e foi socorrido.











O carro atingido era guiado por um homem de 59 anos que morreu no local. No veículo também estava uma mulher da mesma idade, que sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao hospital.

O motorista do Gol foi submetido a um teste do bafômetro, que apontou presença de 0,84 Mg/l de concentração de álcool no sangue. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil em Anápolis.