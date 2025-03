Brasil possui duas das dez regiões com mais secas prolongadas do planeta

Um artigo publicado na revista científica Science identificou mais de 13 mil eventos relacionados a secas prolongadas em todo o mundo. No estudo, que analisou dados de 1980 a 2018, o Brasil aparece em duas das 10 regiões que mais têm sido afetadas pelas megassecas — períodos de dois ou mais anos consecutivos de escassez de água.



O último relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) corrobora com os dados apresentados na publicação, em relação ao agravamento dos eventos de seca no mundo e, em especial, no Brasil. A estiagem registrada em 2024 no país, por exemplo, foi considerada a mais intensa registrada na história, afetando cerca de 60% do território.

Leia também: Seca histórica no país impacta safra de 2024 e 2025

Os biomas brasileiros que mais têm registrado os longos períodos de seca são a Amazônia e o Pantanal. O segundo, inclusive, conhecido pela sua abundância hídrica pantanosa, teve uma redução de cobertura de água de 61% em 2023. A média é a menor registrada em toda a série histórica, desde 1985.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Já a Amazônia Sul-Ocidental registrou estiagens intensas entre 2010 e 2018, com grandes incidências de incêndios florestais e redução do volume de rios importantes para a região amazônica. A região registrou um aumento de 2.000% em áreas afetadas pelas megassecas.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro