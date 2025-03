Cinco adolescentes morreram afogados no interior da Bahia

Cinco adolescentes morreram e um está desaparecido após se afogarem na Bahia. Os casos ocorreram em duas cidades distintas: Angical e Barra. O Corpo de Bombeiros está fazendo buscas na região para resgatar a vítima desaparecida.

O caso de Angical ocorreu na tarde deste domingo (23/3), quando dois adolescentes, sendo um de 15 e outro de 16 anos, nadavam em Rio Grande. Uma moradora teria visto os dois jovens submergindo e tentou resgatá-los, sem sucesso.

Os bombeiros foram chamados imediatamente ao local e iniciaram as buscas por terra e na água. Por volta das 16h do mesmo dia, os profissionais contaram com a ajuda de um pescador para encontrar o corpo de um dos adolescentes, que estava a aproximadamente 20 metros do ponto inicial do desaparecimento.

Equipes do 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17º BBM), em Barreiras, segue realizando as buscas pelo outro jovem.

O segundo caso foi no município de Barra. Quatro vítimas de uma mesma família se afogaram em um trecho do Rio São Francisco.

Segundo informações do G1, a Polícia Militar relatou que uma das vítimas aprendia a nadar quando começou a se afogar, e as outras três pularam na água para tentar ajudar, mas sem sucesso.

O resgate dos corpos foi feito pelos próprios moradores da região. Todos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Bom Jesus da Lapa.