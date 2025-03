Combate ao preconceito contra pessoas idosas vira tema de gibi da Turma da Mônica

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e o Instituto Mauricio de Sousa lançaram, nesta quarta-feira (26/3), a revista em quadrinhos Turma da Mônica em: Intergeracionalidade. O evento ocorreu na Escola Classe 503, no Itapoã (DF), e contou com a presença da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, além de representantes do governo e da comunidade local.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI) do MDHC, busca sensibilizar crianças, adolescentes e educadores sobre o processo de envelhecimento e a importância da valorização da pessoa idosa. Em formato de gibi, a revista foi lançada nas versões impressa e digital, em português e espanhol, com o objetivo de ampliar o alcance da mensagem.

“Essa revista é um marco na construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa com as pessoas idosas. Precisamos fortalecer o diálogo entre gerações para combater preconceitos e valorizar aqueles que vieram antes de nós”, afirmou a ministra Macaé Evaristo durante o evento.

Envelhecimento sem estereótipos

A história apresentada no gibi acompanha a jornada de Xabéu, irmã mais velha de Xaveco, e sua avó, Dona Xepa. A trama destaca os desafios das relações intergeracionais, abordando as diferenças de visão entre jovens e idosos e como os estereótipos sobre a velhice podem gerar discriminação e exclusão social.

Segundo o MDHC, o objetivo da publicação é incentivar o respeito, o diálogo e a compreensão mútua entre as gerações. “A intergeracionalidade é um tema fundamental para garantir que a dignidade humana seja preservada em todas as idades. A Turma da Mônica, com seu alcance e linguagem acessível, é uma grande aliada nessa missão”, destacou Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.

Distribuição e acesso

Além da versão impressa distribuída no evento, a revista estará disponível digitalmente para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. O material poderá ser utilizado por escolas e famílias como uma ferramenta educativa para estimular a reflexão e o respeito às pessoas idosas.

O lançamento faz parte de uma série de ações do governo para promover a inclusão e combater o etarismo, preconceito contra pessoas idosas. A expectativa é que a iniciativa contribua para fortalecer as políticas públicas voltadas para a terceira idade e incentive um olhar mais humano e respeitoso sobre o envelhecimento.

*Estagiária sob supervisão de Andreia Castro