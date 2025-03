Correios realizam primeira entrega por drone no país

Os Correios realizaram a primeira entrega utilizando drones no país. A novidade ocorreu nesta quarta-feira (26/3), em Curitiba.

A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Curitiba, Vale do Pinhão, por meio da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, e a Atech, empresa do grupo Embraer, além da colaboração dos Correios e da SpeedbirdAero. Em publicação nas redes sociais, a empresa celebrou: “O futuro já é realidade por aqui.”

Foi o prefeito da cidade, Eduardo Pimentel, que recebeu a entrega, realizada durante o Smart City Expo Curitiba 2025, na Ligga Arena. O voo simbólico foi realizado pela Atech, que escolheu a capital paranaense para os testes práticos do software em ambientes urbanos.





































“É a tecnologia, a inovação, o futuro que está chegando. O Brasil todo está se preparando por meio de Curitiba, reforçando a característica da nossa cidade em inovação e boas ideias. Queremos estar sempre abertos para essas discussões, ser o fórum de testes importantes. É uma honra e um orgulho de Curitiba ser o piloto desse teste e ter recebido o delivery por drone número um dos Correios”, destacou Pimentel.

CEO da Atech, Rodrigo Perisco pontuou que Curitiba sempre esteve na vanguarda tecnológica do país, e a parceria foi bem-sucedida. O superintendente dos Correios no Estado, Marcos Paulo Paim, descreveu o êxito do projeto: “Estamos muito honrados de, assim como Curitiba, ser protagonistas nesse grande projeto. Toda nossa expertise em logística fica à disposição desse projeto para que, num futuro bem próximo, as entregas sejam feitas também por drone.”

Em respeito à regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o voo foi realizado em uma rota longe do fluxo de pessoas. O drone decolou da Praça Afonso Botelho e sobrevoou a Ligga Arena com o uso do sistema BVLOS (sigla para Beyond Visual Line of Sight, em que o piloto não tem contato visual direto com o veículo).

O pouso foi realizado com precisão no local previamente determinado, que também sedia debates sobre mobilidade. Uma funcionária dos Correios entregou a encomenda ao prefeito: uma miniatura do veículo aéreo da Speedbird Aero que fez o delivery, acompanhado de duas placas de agradecimento pela parceria com Curitiba.

"O delivery por drones vai se tornar realidade em todas as cidades do mundo e vai diminuir o tempo de entrega, tirar veículos das ruas, melhorar a mobilidade urbana e a segurança no trânsito. Por isso, temos de trabalhar em conjunto, os governos e as entidades privadas para que se desenvolva esse sistema dentro da regulamentação", acrescentou Pimentel.