Abril terá apenas um feriado prolongado em 2025

Para quem espera um mês com intervalos longos, tanto quanto o no início do ano - com vários feriados para descanso, abril tem apenas dois feriados nacionais oficiais.

Em 2025, no dia 18 de abril será o feriado da Paixão de Cristo, a sexta-feira que marca o início da Semana Santa. O sábado e o domingo subsequentes, este sendo o de Páscoa, fazem parte da celebração, mas não são considerados feriados.

Já na segunda-feira, 21 de abril, além do feriado nacional de Tiradentes, alguns estados têm comemorações locais. Como no Distrito Federal, por exemplo, que se celebra a Fundação de Brasília. Enquanto em Minas Gerais o dia marca a Data Magna do estado.



























No Rio de Janeiro, no dia 23 de abril é celebrado o Dia de São Jorge, considerado padroeiro do estado. A data é um feriado local e foi escolhida por ser o dia da morte do santo.

Agora, os próximos feriados serão apenas em maio.