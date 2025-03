Confira linhas que atendem Jardim Botânico e Zoológico aos domingos

O programa Lazer Para Todos, que estabelece entrada gratuita aos domingos e feriados para o Jardim Botânico de Brasília e Zoológico de Brasília, começa a valer neste domingo (30/3). Além da entrada gratuita, a população poderá se locomover para os dois locais sem precisar pagar o transporte público, uma vez que o programa Vai de Graça também funciona aos domingos e feriados.

O Zoológico abre das 8h30 às 17h e é atendido por 13 linhas aos domingos, enquanto o Jardim Botânico funciona das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h30, e por lá passam oito linhas neste mesmo dia.

Jardim Botânico de Brasília. (foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Linhas que atendem o Jardim Botânico de Brasília aos domingos

0.147: São Sebastião (Residencial do Bosque)/L2 Sul/Rodoviária do Plano Piloto;

0.181: São Sebastião (Residencial do Bosque)/Paranoá/Itapoã/Lago Sul (QI 23);

0.186: São Sebastião/Lago Sul (Ponte das Garças)/Rodoviária do Plano Piloto;

181.2: São Sebastião (Residencial do Bosque)/Lago Sul (Gilberto Salomão);

183.2: São Sebastião (Vila do Boa)/Condomínios (Esaf-Big Box);

183.6: São Sebastião (Residencial do Bosque)/Morro da Cruz/São Francisco/Mangueiral;

183.7: São Sebastião (Capão Comprido — João Cândido — Itaipu — Condomínio Estrada do Sol);

197.3: São Sebastião (Bairro São Francisco Qd. 09 — QI 23)/Rodoviária do Plano Piloto (Ponte JK).

Linhas que atendem o Zoológico de Brasília aos domingos

0.089: Ceilândia (M2 Norte e Sul)/Taguatinga (Avenida Comercial Norte/Avenida Centro)/Guará/Faculdade Euroamericana/Samdu Norte

0.160: Núcleo Bandeirante (Zoológico)/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

0.172: Riacho Fundo I (EPNB)/Rodoviária do Plano Piloto (Zoológico – Eixo)

0.373: Samambaia Norte (2ª Avenida)/Rodoviária do Plano Piloto (EPNB-Eixo)

0.809: Recanto das Emas/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

0.821: Samambaia Sul (1ª Avenida)/Rodoviária do Plano Piloto (EPNB)

0.825: Samambaia Sul (2ª Avenida)/Rodoviária do Plano Piloto (EPNB)

154.2: Guará e Guará II/Rodoviária do Plano Piloto

336.1: Setor P Sul/Rodoviária do Plano Piloto

373.2: Samambaia Norte (1ª Avenida)/Rodoviária do Plano Piloto (EPNB)

813.2: Recanto das Emas (EPNB – Epia)/W3 Sul – Norte

870.1: Riacho Fundo II (QS 18 — Caub II)/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

870.7: Recanto das Emas (Qd. 800)/Rodoviária do Plano Piloto – via Eixo

A gratuidade de entrada nos estabelecimentos será exclusivamente aos domingos e feriados, sendo estes nas seguintes datas:

1º de janeiro: Confraternização Universal (feriado nacional)

Paixão de Cristo: Data móvel (feriado nacional)

21 de abril: Aniversário de Brasília (feriado distrital) e Tiradentes (feriado nacional)

1º de maio: Dia do Trabalhador (feriado nacional)

7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional)

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

2 de novembro: Finados (feriado nacional)

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

30 de novembro: Dia do Evangélico (feriado distrital)

25 de dezembro: Natal (feriado nacional)

O GDF poderá estender a gratuidade a outras datas. A execução do programa Lazer para Todos ficará a cargo da Secretaria de Meio Ambiente (Sema-DF), do Jardim Botânico de Brasília e do Zoológico de Brasília.

*Com informações da Agência Brasília