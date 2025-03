Feriado da Semana Santa aquece turismo no DF e Entorno

No período da Semana Santa, aumenta a procura por viagens aéreas, apesar do alto preço - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Com a proximidade da Semana Santa, muitos brasilienses começam a planejar a viagem do feriadão. Enquanto alguns aproveitam a data para conhecer novos destinos, outros preferem relaxar em locais próximos à capital. Há quem opte por momentos de descanso em família, ou mesmo por celebrar a data religiosa de forma mais tradicional. A movimentação aquece o setor de turismo, com aumento na procura por passagens e hospedagens. A boa notícia é que há destinos a poucos quilômetros da cidade, permitindo viagens de carro e rápidas.

Sócio da agência de viagens FCI Viagens, Guilherme Bressan destaca um crescimento expressivo nas reservas. "Houve um aumento na procura por viagens. Nas nacionais, o crescimento foi de 7% e, para destinos internacionais, de 2%, em relação ao ano passado. Esse é um reflexo da retomada do turismo, principalmente pela forma como os feriadões estão distribuídos em 2025. De 2023 para 2024, havíamos percebido um aumento de cerca de 60%, e, este ano, tende a ser ainda mais movimentado", afirma.

Destinos próximos

Para aqueles que desejam aproveitar o feriado sem enfrentar aeroportos lotados ou passagens muito caras, os destinos próximos a Brasília continuam em alta. Pirenópolis, Caldas Novas e Chapada dos Veadeiros, todas em Goiás, são algumas das principais escolhas dos brasilienses que buscam sossego e contato com a natureza.

"Até agora, a procura por viagens longas não aumentou muito. As pessoas estão com pouco dinheiro para viajar, principalmente de avião, e os preços continuam elevados. A maioria tem buscado passeios curtos. Pirenópolis, Caldas Novas e Chapada dos Veadeiros são sempre muito procurados, mas temos muitas opções dentro do próprio DF, também", disse o turismólogo Thiago Luz, da Cerrado Experience.

Além desses destinos, o consultor em turismo Aron Neves aponta que hotéis fazenda, clubes e pousadas próximas ao Distrito Federal também estão entre as opções. "Destinos dentro do próprio DF têm sido alternativas atrativas para quem não deseja pegar a estrada", acrescenta. "O importante é aproveitar o feriadão de quatro dias, torcer para o sol aparecer, tirar bastante fotos e construir boas memórias junto às pessoas que mais amamos", diz Aron.

Mais procurados

Para aqueles que querem aproveitar o feriado e conhecer o Brasil, as grandes capitais e cidades turísticas lideram as buscas. São Paulo e Rio de Janeiro aparecem como os destinos nacionais mais procurados, seguidos por Salvador, Recife e Fortaleza. A proximidade com o início da baixa temporada também faz com que os preços mais acessíveis atraiam turistas para as praias do Nordeste.

A cidade de Aparecida (SP) tem grande procura, especialmente entre os que buscam uma experiência de fé. Segundo Guilherme Bressan, da FCI Viagens, cerca de 60% dos clientes optam por viajar com a família, e muitos deles buscam destinos que ofereçam celebrações religiosas. "Temos mapeados 513 eventos religiosos cadastrados para a Semana Santa, no Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo. As celebrações da Paixão de Cristo e as missas são muito procuradas por quem deseja vivenciar a Páscoa de forma tradicional", explica.

Uma das tendências apontadas pelo consultor Aron Neves é a crescente procura por João Pessoa. "A capital paraibana tem se tornado a queridinha dos brasilienses, principalmente pelo custo mais baixo de alimentação e de bebidas, quando comparado a outros destinos do Nordeste. Além disso, a cidade é vista como um destino seguro e bem organizado, fatores que pesam na decisão do turista do DF", acrescenta.

Na agência de turismo Voe Alto, o turismólogo Márcio Rocha conta que houve um aumento médio de 15% na procura por viagens durante o feriado. Ele destaca que, apesar da preferência por praias, os altos preços das passagens aéreas fazem com que muitos optem por destinos próximos. "O turista brasiliense busca, normalmente, aquilo que não temos aqui: sol e praia. As pessoas querem viajar, mas os preços das passagens nos feriados são muito altos. Por isso, muita gente opta por locais acessíveis de carro, sem deixar de aproveitar o feriado", ressalta.

Descanso

Para a comunicóloga Luana Gonçalves, de 28 anos, o feriadão é a chance de rever os parentes. "Vou viajar para São Paulo e visitar minha família. Esse feriado é um dos mais longos do ano, o que permite que possamos viajar por lá e curtir mais dias de folga. Vejo como uma ótima oportunidade para descansar e estar ao lado de quem eu amo". A estudante Rafaela Boer, 20, também destaca a importância da Páscoa para sua família. "Vou viajar para Nhandeara, no interior de São Paulo, para passar tempo com a minha família, que é católica, por isso comemoramos a Páscoa", compartilha.

Para alguns, o feriado também é uma oportunidade de reencontro especial. O comerciante Márcio Dias, 50, viaja de São Paulo para Brasília com um propósito especial, rever o filho. "Vou visitar meu filho de 11 anos, que mora com a mãe. A expectativa é grande, porque vamos passar alguns dias juntos e comemorar o meu aniversário na capital do país", celebra.

