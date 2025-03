ICMS de compras internacionais sobe para 20% em 10 estados a partir de amanhã

As encomendas internacionais de até US$ 50 também são taxadas com mais 20% de imposto de importação, cobrança que entrou em vigor em agosto de 2023 - (crédito: Divulgação)

De acordo com uma determinação do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda (Comsefaz), a alíquota sobre compras internacionais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) será reajustada de 17% para 20% em 10 estados. A decisão havia sido tomada pela entidade em dezembro de 2024 e passa a entrar em vigor a partir desta terça-feira (1º/4).

Até esta segunda-feira (31/3), a alíquota era uniforme de 17% em todos os estados e no Distrito Federal. De acordo com o Comsefaz, o reajuste foi aprovado com o objetivo de reforçar o “compromisso dos estados com o desenvolvimento da indústria e do comércio nacional, promovendo uma tributação mais justa e contribuindo para a proteção do mercado interno frente aos desafios de um cenário globalizado”.

A mudança vale para os seguintes estados:

Acre

Alagoas

Bahia

Ceará

Minas Gerais

Paraíba

Piauí

Rio Grande do Norte

Roraima

Sergipe

“Taxa das blusinhas”

Além do ICMS, os produtos importados também tiveram um reajuste para 20% na alíquota no Imposto de Importação (II), cobrado pelo governo federal, em agosto do ano passado. A lei, que ficou conhecida como “taxa das blusinhas”, vale para compras internacionais de até US$ 50.