Aluno de universidade federal leva marretada em moradia estudantil

Um estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi agredido com um golpe de marreta dentro da moradia estudantil na noite desse domingo (30/3).

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, por volta das 21h30, os agentes foram acionados para atender a um chamado de lesão corporal e dano ao patrimônio na moradia estudantil da UFJF, localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima. Funcionários do local informaram que um estudante foi encontrado em seu quarto com uma lesão na cabeça e sangramento intenso. O cômodo estava trancado, e a equipe de segurança precisou arrombar a porta para socorrê-lo.

A vítima relatou que estava deitada com a porta entreaberta quando o suspeito entrou e o acusou de dever R$ 400. Em seguida, desferiu um golpe de marreta contra sua cabeça e danificou seu celular e notebook. Após a agressão, o suspeito trancou a porta do quarto e fugiu de bicicleta.

Ao ser localizado pelos seguranças, o suspeito tentou fugir, mas foi contido até a chegada da Polícia Militar. Ele relatou aos policiais que soube por terceiros que a vítima teria furtado seu dinheiro. Por esse motivo, pegou a marreta e foi tirar satisfações, culminando na agressão.

Durante a busca no quarto do suspeito, os agentes encontraram a marreta sobre a beliche e as chaves da vítima dentro de um balde de lixo. O ambiente estava desorganizado, com roupas espalhadas pelo chão e garrafas PET contendo água suja.

A vítima foi socorrida por uma ambulância da Unimed e encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde recebeu atendimento médico. O suspeito também passou por avaliação médica antes de ser conduzido à delegacia.

A marreta utilizada no crime foi apreendida e encaminhada ao Juizado Especial Criminal. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante, mas assinou um termo de compromisso para comparecer à Justiça e foi liberado. O caso segue sob investigação.

Em nota, a UFJF repudiou o fato e informou que está acompanhando os desdobramentos.

Veja a nota na íntegra

"Neste domingo, 30, a Universidade registrou uma ocorrência envolvendo dois estudantes da moradia estudantil. Assim que foi informada sobre o caso, a instituição adotou todas as medidas cabíveis para garantir a segurança no local, prestar atendimento médico à vítima e encaminhar o agressor às autoridades policiais competentes.

A Universidade, por meio da Pró-Reitoria de Apoio Estudantil, segue acompanhando a situação de perto e oferecendo suporte e acolhimento ao estudante agredido.

Vale ressaltar que a Universidade se posiciona firmemente contra todos os tipos de violência e repudia veementemente qualquer ocorrência dessa natureza".