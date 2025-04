Colisão entre van e carreta deixa 11 mortos na Bahia

Onze pessoas morreram no choque de uma van e uma carreta, na BR- 242, na Bahia. O acidente aconteceu na noite de domingo no trecho do município de cidade de Ruy Barbosa, na Chapada Diamantina. Das 11 vítimas, nove eram da mesma família e, entre elas, há três crianças.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos ficaram presos nas ferragens e 10 morreram no local do acidente — um ferido chegou a ser removido para um hospital próximo, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Os mortos foram todos identificados: Flávio Silva Boaventura (de 45 anos), Ana Lúcia Rocha de Oliveira (de 44), Luciene Boaventura de Oliveira (de 43), Enoy Silva Boaventura (de 32), Romário de Jesus Mateus (de 31), Franciele Boaventura (de 28), Vitor Nunes Alcântara (de 18), Samuel Oliveira Dias (de 10), Sophia Boaventura Dias (de 10), Israel Oliveira Dias (de oito) e Heloísa Boaventura Dias (de três).

Dois passageiros sobreviveram: os primos Ana Flávia Boaventura e Matheus Boaventura. Ela está internada na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Ruy Barbosa, enquanto ele foi levado para o hospital de Itaberaba. O motorista da van, Nilson Coelho, foi atendido em um hospital e foi liberado, assim como o motorista da carreta — cujo nome não foi divulgado.

As vítimas estavam voltando de uma confraternização no município de Boa Vista do Tupim. O choque aconteceu próximo ao povoado do Zuca, sentido Seabra, a aproximadamente 50 km de Itaberaba, no interior baiano.

Até ontem, não se sabia as circunstâncias do acidente. Isso porque os motoristas dos dois veículos relataram versões contraditórias e somente a perícia poderá determinar de quem foi a culpa. O condutor da carreta não fez o teste do bafômetro, pois não estava no local da batida no momento da chegada da Polícia Rodoviária Federal. Mas se apresentou e foi levado ao hospital para se atendido.

O velório de todas as vítimas foi realizado no Ginásio de Esportes de Ruy Barbosa. Os sepultamento serão realizados hoje, no Cemitério Municipal Bosque da Paz, a partir das 9h.

Indígenas

Um acidente entre um carro e um caminhão, no quilômetro 455 da BR-373, no município de Chopinzinho (PR), causou a morte de cinco jovens do povo Guarani, entre 14 a 22 anos. Ao todo, seis pessoas estavam no veículo menor, mas apenas uma criança — cuja idade estimada é entre um e dois anos de idade — sobreviveu com ferimentos leves.

O acidente aconteceu na manhã de domingo. A Comissão Guarani Yvyrupa publicou, no perfil que mantém no Instagram, uma nota de pesar. A entidade confirmou a identidade e idade dos jovens: Elison Jeguaka Mirim e Eliel Karai Tataendy (ambos de 22 anos), Diegson Renan Pires e Jaqueline Jerá (os dois com 19) e Jonas Pires de Lima (de 14).

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil do Paraná afirmou que o carro com os jovens teria invadido a contramão em uma curva e atingido o caminhão. Confirmou ainda que o bebê foi encaminhado a um hospital em Pato Branco (PR) e recebeu alta. A Polícia Rodoviária Federal submeteu o motorista ao teste do bafômetro, que deu negativo e foi liberado.

