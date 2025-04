Recém-nascida é encontrada por garis em sacola de lixo no RJ

Uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma sacola de lixo por funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (1º/4).

O gari Samuel da Silva Santos, que achou a bebê, contou ao g1 que, a princípio, pensou que fosse uma boneca. "Eu estava vindo do trabalho, entrei na rua para terminar o serviço. Batendo um lixo, coletando, peguei uma caixa e joguei para dentro do caminhão. Quando voltei, vi um negócio no chão e achei até que fosse uma boneca. Falei: 'Caraca, achei uma bebê reborn! Vou levar para minha filha'", disse.

Quando notou que se tratava de uma criança de verdade, pausou o serviço e chamou as autoridades. "Peguei na mão, vi que era uma nenenzinha. Começou a chorar e tudo. Paramos o serviço", relatou Samuel, também referindo-se aos colegas.

Policiais foram até o local e socorreram a recém-nascida, que foi levada para a Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, onde recebeu atendimento médico.

Em nota, o hospital informou que a bebê está internada. "A direção do Hospital Maternidade Herculano Pinheiro informa que o bebê está internado em Unidade Intermediária, com quadro de saúde estável e segue recebendo os cuidados indicados pelas equipes médica e multiprofissional da unidade. O Conselho Tutelar e a Vara da Infância já foram comunicados sobre o caso."

Adoção

O gari revelou que pretende iniciar o processo de adoção da criança. "Depois do serviço, quando acabou, fui lá fazer uma visita e tô entrando em procedimento para o hospital para a gente ver como faz para poder adotar ela."

Leia também: Aluno de universidade federal leva marretada em moradia estudantil

O Correio entrou em contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro para saber detalhes sobre a investigação, mas ainda não teve resposta.