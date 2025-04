Veja quem são os brasileiros mais ricos do mundo, segundo a Forbes

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, é o brasileiro mais rico pela segunda vez consecutiva. Segundo a revista Forbes, ele tem fortuna estimada em U$ 34 bilhões e ocupa a 51ª no ranking de 3.028 bilionários ao redor do mundo.

Na segunda posição está Vicky Safra, herdeira de Joseph, fundadora do Banco Safra. A fortuna dela é de US$ 20,7 bilhões — o que a torna a mais rica entre as mulheres brasileiras. No ranking geral da Forbes, Vicky ocupa a 98° colocação.

















Em terceiro está o empresário Jorge Paulo Lemman. Ele é um dos principais sócios da empresa de investimentos 3G Capital Partners e tem patrimônio de U$ 17 bilhões.

Em seguida vem o cofundador e CEO da Nubank, David Velez, com U$ 10,7; o empresário Carlos Alberto Sicupira, com US$ 7,6 bilhões; e o banqueiro André Esteves, com US$ com 6,9 bilhões.

Veja a lista completa dos brasileiros:

Eduardo Saverin — US$ 34,5 bilhões

Vicky Safra — US$ 20,7 bilhões

Jorge Paulo Lemann — US$ 17 bilhões

David Velez — US$ 10,7 bilhões

Carlos Alberto Sicupira — US$ 7,6 bilhões

André Esteves — US$ 6,9 bilhões

Fernando Roberto Moreira Salles — US$ 6,5 bilhões

Miguel Krigsner — US$ 6,1 bilhões

Pedro Moreira Salles — US$ 6,1 bilhões

Alexandre Behring — US$ 5,7 bilhões

João Moreira Salles — US$ 4,5 bilhões

Walther Moreira Salles Junior — US$ 4,5 bilhões

Jorge Mol Filho e família — US$ 4,4 bilhões

Joesley Batista — US$ 3,8 bilhões

Wesley Batista — US$ 3,8 bilhões

Maurizio Billi — US$ 3,7 bilhões

Alceu Elias Feldmann e família — US$ 3,3 bilhões

José João Abdalla Filho — US$ 3,2 bilhões

Mário Araipe — US$ 3 bilhões

João Roberto Marinho — US$ 3 bilhões

José Roberto Marinho — US$ 3 bilhões

Roberto Irineu Marinho — US$ 3 bilhões

Lírio Parisotto — US$ 2,5 bilhões

Marcel Herrmann Telles e família — US$ 2,3 bilhões

Alexandre Grendene Bartelle — US$ 2,2 bilhões

Julio Bozano — US$ 2,1 bilhões

Luciano Hang — US$ 2 bilhões

Jayme Garfinkel e família — US$ 1,8 bilhão

Guilherme Benchimol — US$ 1,7 bilhão

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho — US$ 1,7 bilhão

Luiz Frias — US$ 1,7 bilhão

Ilson Mateus e família — US$ 1,7 bilhão

Sasson Dayan e família — US$ 1,5 bilhão

Ana Lucia de Mattos Barretto Villela — US$ 1,5 bilhão

Artur Grynbaum — US$ 1,5 bilhão

Rubens Menin Teixeira de Souza — US$ 1,5 bilhão

Rubens Ometto Silveira Mello — US$ 1,5 bilhão

Carlos Sanchez — US$ 1,5 bilhão

Eduardo Voigt Schwartz — US$ 1,5 bilhão

Mariana Voigt Schwartz Gomes — US$ 1,5 bilhão





Lista da Forbes de 2025

A Forbes pontuou que um recorde de 3.028 pessoas ao redor do mundo fazem parte da lista anual de bilionários do mundo da Forbes este ano, 247 a mais do que no ano passado. Juntos, os bilionários somam US$ 16,1 trilhões no total, US$ 2 trilhões a mais do que há um ano. A fortuna média é de US$ 5,3 bilhões, um aumento de US$ 200 milhões em relação a 2024.

Os Estados Unidos, com um recorde de 902 cidadãos mais ricos do mundo, continuam a liderar a lista. A China, com 516 (incluindo Hong Kong), continua em segundo lugar e a Índia, com 205, ainda está em terceiro.

Mais de 50% de todos os listados são cidadãos de um desses três países, mas, no total, 76 nações e dois territórios semiautônomos têm pelo menos um bilionário, incluindo a Albânia, pela primeira vez. A Forbes também adicionou 15 pessoas da Arábia Saudita este ano.

No total, 288 novos rostos se juntam ao ranking anual de bilionários deste ano, o que inclui celebridades como o astro do rock Bruce Springsteen (US$ 1,2 bilhão), o astro de cinema Arnold Schwarzenegger (US$ 1,1 bilhão) e o comediante Jerry Seinfeld (US$ 1,1 bilhão).

