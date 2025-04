Pessoas com autismo são as que mais emitem CIN entre pessoas os PcD

De acordo com o ministério, das mais de 374 mil pessoas com deficiência (PcDs) que já receberam a CIN, 54,87%, o que equivale a 220 mil pessoas, são autistas - (crédito: Ilustração/Simbolo Autismo/Agência Brasil)

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) são o grupo com deficiência que mais solicitou a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), conforme dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgados nesta quarta-feira (2/4), em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

De acordo com o ministério, das mais de 374 mil pessoas com deficiência (PcDs) que já receberam a CIN, 54,87%, o que equivale a 220 mil pessoas, são autistas.

A inclusão do símbolo do autismo (o laço ou fita da conscientização) na carteira de identidade elimina a necessidade de apresentar laudos médicos ou outros documentos para garantir o acesso a direitos, como atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados ou a obtenção de medicamentos de alto custo pelo SUS.

O que é o Transtorno do Espectro Autista (TEA)?

O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento que pode afetar a comunicação – tanto verbal quanto não verbal – a interação social e o comportamento, com características como ações repetitivas, foco excessivo em objetos específicos e interesses restritos. O espectro abrange diferentes graus de intensidade, desde casos leves, com total independência e pequenas dificuldades de adaptação, até casos de total dependência nas atividades cotidianas ao longo da vida.

O diagnóstico do TEA é geralmente feito na infância, com base em observações clínicas, entrevistas com os pais e acompanhamento do desenvolvimento da criança. Embora o TEA não tenha cura, o diagnóstico precoce facilita a implementação de estratégias que promovem maior independência e qualidade de vida para as pessoas autistas.

*Com informações do Ministério da Saúde

